Grammy homenageia Marília Mendonça e esquece Elza Soares

Neste domingo (03), aconteceu o Grammy 2022, uma das premiações mais importantes da indústria musical. A cerimônia, realizada em Las Vegas, homenageou Marília Mendonça, além de ter começado com uma homenagem póstuma a Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, que faleceu no dia 25 de março.

Ao som de My Hero, imagens do baterista do Foo Fighters foram exibidas. Em seguida, outros artistas, como Charlie Watts, Joe Simon, Young Dolph, Ronnie Spector, Ronnie Wilson e Vicente Fernández foram lembrados.

Apesar da homenagem a Marília Mendonça ter comovido os fãs da cantora, a falta de menção a Elza Soares decepcionou os internautas. A cantora, conhecida como Rainha do Samba, morreu em janeiro, aos 91 anos. Ela tinha carreira com repercussão no exterior, tendo sido considerada a voz do milênio pela BBC em 1999.

“Já passando raiva na internet sabendo que Grammy não lembrou da morte da Elza Soares nas homenagens, e mais ainda com o brasileiro que acha normal isso e ainda falando sobre a morte da Marília que foi uma morte trágica e por isso merecia mais que Elza”, detonou um internauta.





Veja abaixo a reação de alguns fãs, nas redes sociais:

Homenagearam a Marília Mendonça e esqueceram da Elza Soares, é vdd isso Grammy?! — Sailor Marsello (@25Padilha) April 4, 2022

Chocado que Grammy não homenageou Elza Soares. — Léo Pinto (@velocirapinto) April 4, 2022





