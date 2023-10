Gracyanne Barbosa rouba a cena com corpaço desenhado em viagem

A musa fitness Gracyanne Barbosa está curtindo uma viagem com o cantor Belo em Trancoso, na Bahia. Nesta quarta-feira, 25, a influenciadora compartilhou fotos de como estão curtindo por lá e roubou a cena ao exibir seu corpo sarado.

Usando um biquíni fininho, a famosa ostentou suas curvas musculosas e sua marquinha de bronzeado de fita ao aparecer desfrutando do por do sol do local. Em outros registros, ela ainda apareceu fazendo um passeio radical e em clima de romance com o esposo.



"Nem nos meus melhores sonhos", escreveu ela sobre a viagem. Nos comentários, a artista logo recebeu elogios. "Linda de verdade", admiraram os fãs. "Que lindos", ficaram encantados os fãs do casal.

Ainda nos últimos dias, Gracyanne Barbosa parou tudo ao surgir de costas em um passeio de quadriciclo. Vestindo um biquíni minúsculo, ela deixou em evidência seu corpaço volumoso e bem desenhado.

É bom lembrar que Gracyanne Barbosa é casada com o cantor Belo desde 2012, mas eles estão juntos desde 2007. Em 2016, eles chegaram a renovar os votos durante uma festa de São João. Apesar de não terem filhos, os dois famosos têm vários cachorros.

Gracyanne Barbosa revela que Belo não a deixa dormir

A musa fitness Gracyanne Barbosa revelou o que mais lhe incomoda na relação com o cantor Belo. A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e foi questionada sobre o assunto e respondeu à questão que mais lhe perturba no dia a dia com o amado.

Após pensar muito e não saber o que responder, a famosa acabou explicando uma situação complicada que vive com o marido. Dando muita risada, Gracyanne Barbosa então revelou que ele perturba seu sono.

"A única coisa que me incomoda, não me deixa dormir à noite, só isso", disse a musa fitness rindo bastante. Belo então se explicou: "Porque eu trabalho muito à noite". "Aí me acorda", reclamou sobre ele a atrapalhar.

