Gracyanne Barbosa revela 'tática' para comer marmita estragada

Gracyanne revelou a fica através do Instragam

A famosa musa fitness Gracyanne Barbosa, de 39 anos, surpreendeu ao revelar uma curiosa "tática" para aproveitar suas marmitas mesmo quando estão azedas. Segundo a modelo, a solução está em acrescentar canela aos alimentos.

"Aí a batata-doce azedou. O que a gente faz? Enche de canela, enche mesmo. E aí não dá pra sentir o gosto de azedo. Fica mara", revelou a Gracyanne por meio de seu perfil do Instagram.

Conhecida por sua dieta rigorosa, baseada em ovos e batata-doce, Gracyanne afirmou que consome impressionantes 40 ovos por dia. Para se manter fiel à sua alimentação, ela carrega consigo marmitas contendo esses alimentos essenciais.

"Meu paladar se adaptou totalmente aos produtos que consumo no dia a dia. Não como nada que seja fora da dieta, o máximo que faço é comer uns gramas de batata-doce a mais (risos). Geralmente, como em cada refeição: 10 ovos + 150 gramas de batata-doce + salada. Às vezes, 200 gramas de peixe ou frango, em vez do ovo, mas sou apaixonada por ovos. Quando não como, sinto falta", disse via Instagram Stories em 2020.

No entanto, é importante ressaltar que seguir uma dieta com alta ingestão de um único alimento requer orientação profissional, como a de um nutricionista. Um cardápio desequilibrado e o excesso de proteínas podem acarretar problemas de saúde, tornando indispensável a supervisão adequada.

Além disso, é fundamental estar atento à qualidade dos alimentos consumidos. No mundo, mais de 250 tipos de doenças transmitidas por alimentos são registradas, sendo a maioria causada por bactérias, vírus e parasitas. Essas enfermidades são adquiridas através do consumo de alimentos mal higienizados, insuficientemente cozidos ou contaminados após o preparo, devido à falta de refrigeração adequada ou negligência em cuidados básicos de higiene.

Com informações do UOL.

