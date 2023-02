Gracyanne Barbosa mostra tatuagem no bumbum e se declara

Da Redação

A atleta exibiu a tatuagem feita no bumbum e aproveitou para apimentar o clima nas redes sociais

Gracyanne Barbosa usou as redes sociais para compartilhar o look de carnaval e exibiu a tatuagem que fez no bumbum. A musa fitness escreveu o nome do cantor e marido Belo na lombar e aproveitou o momento para apimentar o clima na legenda.

“Segundo dia de Carnaval. Seu nome na minha bunda e minha bunda no seu… Gente, o Tudão me deu gim e eu não tive condições de pensar em uma legenda melhor”, brincou, ao mostrar a roupa com adesivos de lantejoulas nos seios e uma gargantilha prateada.

Veja o post de Gracyanne no Instagram:

