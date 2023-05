Gracyanne Barbosa faz 'pose' bizarra em alongamento e assusta; veja

Da Redação

Gracyanne Barbosa, de 39 anos

A musa fitness Gracyanne Barbosa, de 39 anos, assustou e impressionou, na mesma medida, seus seguidores ao mostrar mais um momento de alongamento em sua casa, na companhia de seus cachorrinhos.

Nesta terça-feira (23), a famosa publicou alguns vídeos realizando os movimentos quase impossíveis e chamou a atenção. De cabeça para baixo, o bumbum empinado para o teto e as pernas bem esticadas, a esposa do cantor Belo deu um show de elasticidade.

A posição, no entanto, chamou atenção dos fãs, que acharam bastante estranho. "Até o Thorzinho assustou com a posição e veio me salvar", disse Gracyanne Barbosa entrando na brincadeira. Veja:

Ainda nos últimos dias, a famosa causou ao compartilhar uma foto exibindo seu bumbum nu ao tirar o biquíni. Na academia, ela roubou a cena ao aparecer usando um look com estampa de vaca.

