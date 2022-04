Da Redação

Gracyanne Barbosa exibe corpaço bronzeado nas redes

Dona de um corpo escultural, Gracyanne Barbosa arrancou suspiros ao aparecer ostentando suas curvas com uma peça finíssima e sem parte de cima do biquíni, e dando o que falar.

A musa fitness esbanjou boa forma ao surgir ostentando seu corpaço bronzeado no Instagram. Em um vídeo, ela exibiu parte de um ensaio em que aparece usando uma peça de calor bem fininha, além de estar sem a parte de cima. “Sunday Bumday desse ensaio que amei”, disse ela na legenda.

Uma seguidora chegou a dizer que não tem nem coragem de ficar perto de Gracyanne, pois seria humilhada diante de tanta beleza.

“De uma coisa eu tenho a plena certeza. Eu jamais ficaria de biquíni perto dessa mulher, porque a humilhação seria grande pra mim“, afirmou. “Nada a ver lindona! Humilhação jamais, cada uma tem a sua beleza”, respondeu a influenciadora.

Carnaval

Recentemente, Gracyanne passou por um problema motivado pelo Carnaval. A musa perdeu o posto de Rainha de Bateria da escola de samba União da Ilha do Governador, do Rio de Janeiro. Em entrevista ao Uol, ela disse que ficou sabendo da troca pelas redes sociais.

“Me tiraram do posto de rainha e eu só soube pelo Instagram. Soube que eles venderam o posto e eu super entendo isso. Nunca paguei para ser rainha, mas entendo. Só não entendo o motivo de não conversarem antes. Até pelo respeito”, declarou.

“Eu tinha relacionamento tão bacana com todos eles, inclusive com o presidente. Se ele me falasse que a escola está precisando de grana e que tinha alguém para pagar pelo posto, eu entenderia”, desabafou a esposa de Belo.

Gracyanne Barbosa revelou que não consegue pagar para ser rainha de bateria da agremiação “Eu não posso pagar. Posso ajudar de outras formas, mas não tenho como pagar. Fico dias longe de casa, minha grana é suada”, afirmou.

“Tenho outros projetos e sonhos para realizar. Estou chateada. Eu viria em outro posto, sem problemas. Infelizmente as escolas de samba fazem isso, não só comigo, mas com quase todas as rainhas. Estava lá há 3 anos”, prosseguiu ela.

A influenciadora ainda lembrou que já desfilou em postos menores. “É péssimo porque vão achar que eu saí só porque foi rebaixada, mas eu já desfilei muito sem holofote também. De qualquer forma não me desanimo para o próximo Carnaval. Adoro a folia e, mesmo chateada, amo o Carnaval”, finalizou.

As informações são do portal Terra.com