Governador convida Rihanna a ter filho na Paraíba

Um dos principais assuntos da semana foi a vinda de Rihanna ao Brasil. A cantora, que está grávida do primeiro filho, vai acompanhar o namorado, o rapper A$SP Rocky, no Lollapalooza Brasil, no dia 26 de março.

A partir das especulação de que a cantora estará em solo brasileiro, os fãs começaram a cogitar que o bebê de Rihanna pode nascer no Brasil, o que causou alvoroço nas redes sociais. A euforia é tanta que até o governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), convidou a estrela para ter o filho no estado.

“Se depender da gente, vem aí mais um cacto. Rihanna ou qualquer outra mulher que queira ganhar bebê na Paraíba, vai encontrar a rede materno-infantil completamente modernizada, com equipamentos novos e tecnologia de ponta”,publicou o político em seu Twitter.



“Investimos R$ 7 milhões para levar mais segurança para as nossas gestantes em todo o estado. Além disso, com a regulação de leitos obstétricos pela CERH, ficou mais fácil e rápido achar um leito disponível. E ainda tem o melhor cuscuz com manteiga do Brasil pra ela matar o desejo”, completou Azevêdo.

Informações do Metrópoles.

Veja o post de João Azevêdo:

Se depender da gente, vem aí mais um cacto. @rihanna ou qualquer outra mulher que queira ganhar bebê na Paraíba vai encontrar a rede materno-infantil completamente modernizada, com equipamentos novos e tecnologia de ponta. https://t.co/P5JVdSj9OJ — João Azevêdo (@joaoazevedolins) March 18, 2022