Quem nasceu hoje

Têm tendências para trabalhar com o público, pois demonstra muita facilidade no trato com as pessoas. Alcançará o sucesso na carreira que escolher. Gosta dos desafios e nunca desiste diante de um. É arrojado, visionário e companheiro.

Alerta

Os capricornianos acordam no alerta e a rotina será imprescindível durante esse período negativo. Não troque o certo pelo duvidoso no seu trabalho. Evite ser possessivo na vida a dois. Saúde em leve baixa. Viagens desfavorecidas.

Áries – A influência desta fase fará com que você encare com otimismo as mudanças que vem acontecendo. A família apóia suas idéias. Nos assuntos do coração, o clima será de total satisfação. C. 577 M. 9034

Touro – Aproveite o bom momento para mostrar todo seu valor. Associações e parcerias estão favorecidas. Pode sair para compras de uso pessoal. Faça aquilo que gosta ao lado do seu amor. C. 138 M. 7942

Gêmeos – Aproveite o bom momento para promover mudanças na sua vida pessoal. Pode sair para compras de uso doméstico. Aceite convites para estar junto da família. Tudo azul no amor. C. 762 M. 2455

Câncer – Os astros indicam a rotina em suas ações, o momento não é o melhor para mudanças No amor, controle a ansiedade quando estiver com a pessoa amada. Final de semana neutro. C. 835 M. 0149

Leão – Os seus projetos estão prestes a se realizarem no setor profissional. Faça uma surpresa ao seu par afetivo. Tudo certo durante o final de semana com sua família. C. 694 M. 3724

Virgem – A influência desta fase estimula suas ambições. Fase para ampliar os seus horizontes financeiros. Esbanje sintonia com seu par afetivo e família durante o final de semana. C. 246 M. 6380

Libra – Acelere o andamento dos seus projetos e procure deixar tudo em ordem. Busque o diálogo com os colegas de trabalho. Saia para se divertir ao lado do seu amor. Saúde excelente. C. 418 M. 1601

Escorpião – Fase em que poderá assumir uma posição de evidência. Bom dia para fazer compras de uso pessoal. Clima de forte união com a família. Alguém especial poderá mexer com seu coração. C. 953 M. 0872

Sagitário – O seu progresso esta em destaque nesta fase. No amor, há chance de realizar um velho sonho. Saia para se divertir durante o final de semana, mas se cuide. Tente em jogos e sorteios. C. 700 M. 2211

Capricórnio – Você passa o sábado no alerta, e o mais aconselhado é a rotina enquanto estiver nesta fase. Prudência em assuntos financeiros. Não deixe o pessimismo interferir na sua vida afetiva. C. 629 M. 5796

Aquário – Momento oportuno para realizar seus objetivos. Tudo indica que terá vantagens em contratos e associações. Boa fase para agitar sua vida familiar. Conquiste quem tanto deseja. C. 081 M. 5967

Peixes – Usufrua desta fase positiva para correr atrás dos seus interesses. Pode ir em frente com mudanças na decoração de sua casa. Estabeleça laços firmes com seu par afetivo. C. 315 M. 8508