Gosta de agir nos problemas sem rodeios

Quem nasceu hoje

Gosta de agir nos problemas, sem rodeios. Está sempre em busca de novos estímulos. Com um forte magnetismo, será o centro das atenções. Muito criativo, irá se destacar na carreira que escolher. Leal, impetuoso e carismático.

Alerta

Os arianos passam o dia no alerta, e devem ter cuidados especiais durante este período negativo. Procure ser prático e não deixe nada pendente no trabalho. Não entre em confronto com a pessoa amada e família. Saúde em baixa.

Áries – Você ainda passa pelo alerta, a Lua só estará no seu signo amanhã a partir das 17h09. Transforme os obstáculos em situações favoráveis. Adie compras, visitas ou novos negócios. Amor com ciúmes. C. 745 M. 5481

Touro – O seu dia será bem tranquilo e você pode levar o trabalho e mudanças no seu lar com a maior facilidade. Simpatia garante sucesso nos contatos financeiros. Amor em um período calmo. C. 502 M. 4973

Gêmeos – A partir de hoje Mercúrio, passa a transitar na sua terceira casa. Em alta novos negócios, comércio e sociedades. Apoio nas investidas financeiras. Lar com muita paz. Equilíbrio na vida afetiva. C. 053 M. 6310

Câncer – Hoje tem início a uma nova fase profissional e familiar. Mercúrio traz melhora nos seus relacionamentos. Estará mais simpático e pronto a colaborar, o que facilita o setor financeiro. C. 887 M. 0565

Leão – A partir de hoje você tem a positiva presença de Mercúrio no seu signo. Questões antigas familiares ou profissionais serão solucionadas. Melhora da saúde. C. 379 M. 8707

Virgem – Nesta fase terá que reformular suas ideias para encontrar soluções para os problemas ligados ao trabalho. Evite entrar em atrito com colegas ou superiores. Seu amor tenta ajudar. C. 626 M. 9833

Libra – O ideal é não impor condições aos seus familiares, pois só vai criar atritos. A pessoa amada esta distante, então evite encrencas. Trabalho e negócios caminham bem, só não mude o rumo. C. 496 M. 9156

Escorpião – Mudanças e novidades não faltarão na sua vida profissional, assim como nos negócios que pretende realizar. Apenas cuidado com invejas e intrigas. Siga sua intuição e tente em jogos. C. 217 M. 1849

Sagitário – Dia que deve resolver pendências domésticas, mas graças a sua capacidade de raciocínio vai se sair bem em todos os setores, incluindo o financeiro. Não revele seus planos para evitar problemas. C. 653 M. 4324

Capricórnio – Fase que estará exigente e até meio desligado dos problemas familiares. Relaxe e conte com Peixes e Câncer. Trabalho e negócios caminham para o sucesso. Amor estimulante. C. 160 M. 3691

Aquário – Período de sucesso, terá os meios de expandir seus negócios e resolver trabalhos que o preocupam. Ótimo para viagens, compras e decisões na área doméstica. Júpiter o favorece. C. 938 M. 7015

Peixes – Dia que recebe apoio na sua vida profissional. Mas, não esqueça que Júpiter sai do seu signo e volta para Aquário. Organize seu lar e finanças. Procure ser mais determinado. C. 805 M. 2276