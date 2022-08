Golpistas usam o nome de Ana Maria Braga para vender 'panelas'

Da Redação

“Se algo parece muito bom para ser verdade, provavelmente é porque não é”, comentou Ana Maria

Nesta quarta-feira (10), a apresentadora Ana maria Braga precisou recorrer a uma publicação no Twitter para alertar seus seguidores sobre um golpe envolvendo o seu nome. Os golpistas estão se passando pela produção do programa Mais Você para anunciar a venda de panelas.

“Se algo parece muito bom para ser verdade, provavelmente é porque não é”, comentou Ana Maria, na rede social.



No post feito no seu perfil do passarinho azul, ela compartilhou um exemplo do golpe que está sendo aplicado. Um homem anuncia um jogo com 14 panelas por um preço total de R$ 499, mas, caso o comprador pague pelo Pix, os utensílios caem para um valor de R$ 299. Veja:

Atenção. Estão usando meu nome, o nome do meu programa, para vender panelas que não existem. Se algo parece muito bom para ser verdade, provavelmente é pq não é pic.twitter.com/4S7m39qnCM — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) August 10, 2022

Nos comentários da publicação, internautas desaprovaram a atitude dos golpistas. “Meu Deus, é cada coisa. O barato na maioria das vezes, sai caro”, comentou um seguidor. “Tudo seu tem verificado, se a pessoa compra algo sem o selinho de verificado é falta de atenção mesmo”, escreveu outro.







Fonte: Informações do Metrópoles.

