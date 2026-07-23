Goleiro Hugo Souza vira alvo de críticas após anunciar gravidez da ex

O goleiro do Corinthians será pai de uma menina com a ex, a influenciadora Rauany Barcellos

A influenciadora Rauany Barcellos surpreendeu os seguidores nessa quarta-feira (22/7) ao revelar que está grávida de uma menina, fruto do antigo relacionamento com o goleiro Hugo Souza, do Corinthians. O casal anunciou o fim do noivado em abril, mas celebrou a chegada da filha, que receberá o nome de Pétala. O goleiro foi criticado na web após o anúncio.

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Nas redes sociais, Rauany compartilhou um texto dedicado à bebê. “Pétala… Doce e avassalador amor. Ainda que eu tenha medo, serei a mãe assustada mais valente que você já viu!”, escreveu a influenciadora em um trecho da publicação.

Hugo também comentou o anúncio e demonstrou entusiasmo com a chegada da filha. “Amor, respeito, carinho e cumplicidade, filha, obrigado por ser nosso sonho. Nós já te amamos muito”, declarou o jogador.

A gravidez foi anunciada cerca de dois meses após o término do relacionamento. Hugo e Rauany assumiram o romance em março de 2025. O pedido de noivado aconteceu em agosto daquele ano, mas a separação foi confirmada pela equipe do atleta em abril de 2026, descrita como amigável.

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Antes da gestação atual, os dois enfrentaram uma perda gestacional. Em agosto de 2025, Rauany contou que havia perdido os gêmeos que esperava com o goleiro. Na ocasião, Hugo chegou a dedicar uma vitória do Corinthians à então companheira após uma partida contra o Athletico-PR.

O anúncio também repercutiu nas redes sociais e gerou críticas ao goleiro. Parte dos internautas relembrou o fim do relacionamento com Rauany e questionou a postura do atleta.

“Podia ser pior, podia ser problema meu. Ele estava jogado no mundo. Vamos ver se agora vai assumir a responsabilidade mesmo”, escreveu uma pessoa no X.

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“Ele tava igual metralhadora, atirando para tudo que é lado”, comentou outra. “Acho que ela se odeia muito. Uma pena. Tomara que ele mude”, publicou uma terceira. Já outra afirmou: “E ele vai pagar todos os pecados… Não se brinca com a filha dos outros. Você pode ter uma filha mulher. Deus castiga.”