Da Redação

Glória Menezes faz homenagem a Tarcísio Meira: "saudade"

Glória Menezes usou as redes sociais para fazer uma homenagem ao companheiro, Tarcísio Meira, que semana passada faleceu vítima da covid-19. A atriz publicou uma foto em que está abraçada com o marido e lamentou a ausência do ator. “A saudade”, escreveu na legenda.

“Glória, vocês são PURO AMOR! Ele está em tudo!!!! Muito amor pra você! Que nos ilumina!, escreveu Drica Moraes. “Querida, sinta-se abraçada por nós”, comentou Maria Fernanda Cândido. “Amo vocês”, disse Letícia Sabatella.

Durante 60 anos, Glória e Tarcísio foram casados. Eles contraíram a doença ao mesmo tempo e foram internados em um hospital em São Paulo. A atriz só precisou de ajuda respiração mecânica e ficou no leito comum. Já o ator precisou ir para a UTI, foi intubado e passou por hemodiálise, pois os rins pararam de funcionar.

Com informações, Metrópoles