Gloria Maria terá Missa de Sétimo Dia fora do Brasil

Missa de Sétimo Dia de Gloria Maria acontece em Lisboa, em Portugal

Após sua morte na última quinta-feira, 02, a apresentadora Gloria Maria será homenageada fora do país. Nesta quarta-feira, 08, acontece a Missa de Sétimo Dia da jornalista em Lisboa, em Portugal.

A atriz Marina Ruy Barbosa (27), que era uma grande amiga de Gloria, compartilhou as informações sobre a celebração na web, mas disse que não comparecerá à cerimônia. "Estou aí com o meu coração", escreveu ela.

Padre Omar, o responsável por celebrar o evento em homenagem à jornalista, divulgou os detalhes da homenagem. "Nessa quarta-feira, 8 de fevereiro, às 10h (horário de Lisboa), vou presidir a Missa de 7° Dia da jornalista e apresentadora Gloria Maria na capela da Embaixada do Brasil em Lisboa, Portugal, que terá a presença do embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro Silva, e de amigos de Gloria Maria", diz a mensagem no Instagram.

Confira os detalhes da Missa de Sétimo Dia de Gloria Maria:

Mistério! Gloria Maria escondia a idade a sete chaves



A jornalista Gloria Maria, um dos maiores nomes do jornalismo no Brasil, nos deixou na manhã de quinta-feira, 02, no Rio de Janeiro. A artista, que celebrava seu aniversário no dia 15 de agosto, sempre manteve em segredo a sua idade.

Em 2014, Léo Dias, que na época era do jornal O Dia, publicou sobre um suposto plano de saúde com o nome de Gloria. A famosa chegou a negar a idade divulgada, afirmando que ela tinha 64 anos, e não 54. "Não é a minha idade", falou ao jornal Agora S. Paulo. "Divulgar minha idade não faz parte dos meus interesses", acrescentou.

Em entrevista para o próprio Leo Dias, meses depois, ela revelou: "Nasci em 1959, baby. Tudo que sai meu é errado. Eles dizem até que nasci na Bahia. É com isso que fico revoltada. Você deu uma vez aquilo [que eu tinha 64 anos], é mentira. Te juro pelas minhas filhas."

Em 2019, para Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Gloria brincou ao dizer que manteria o mistério envolvendo sua idade. "Não vou tirar a ilusão de um país inteiro. As pessoas querem viver disso, vamos deixar, né?", justificou.

Com informações: Revista Caras

