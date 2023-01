Gloria Maria é internada para tratamento de câncer; saiba mais

Da Redação

Em dezembro, ela foi afastada da televisão para retomar o tratamento

A repórter Gloria Maria, de 73 anos, foi internada para dar sequência ao tratamento contra um câncer de pulmão, nesta quarta-feira (04). A apresentadora já estava com o procedimento marcado, e deve deixar o hospital ainda nesta sexta-feira (06).

As informações foram divulgadas pela assessoria da jornalista, porém em qual hospital Gloria está internada não foi dito. A apresentadora estava sendo acompanhada por uma equipe médica em casa, e o seu estado de saúde é considerado estável.

Gloria Maria havia sido internada no começo de 2022, quando enfrentou complicações causadas pela Covid-19 e precisou colocar um dreno no pulmão. No final de 2019, a repórter realizou uma cirurgia para retirar um tumor maligno do cérebro e fez tratamento com imunoterapia até o final de 2021.





