Gloria Groove, Lexa e Danny ousam de fio-dental nas redes

As cantoras Lexa, Gloria Groove e Danny Bond se reencontraram com um registro pra lá de ousado. O trio posou junto de bíquini fio-dental em foto publicada por Lexa, em seu Instagram, nesta sexta-feira (3). A rede da famosa conta com quase 18 milhões de fãs e seguidores.

No post, Lexa escreveu: "A Barbie vai te provocar", quando faz referência à música Barbie, lançada em janeiro, junto de Rebecca, Pocah e Danny Bond. As artistas se reuniram em uma viagem à Brasília.

