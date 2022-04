Da Redação

Globoplay fica fora do ar durante volta de Arthur e irrita web

Nesta quinta-feira (07), o retorno de Arthur Aguiar para a casa do BBB22, depois de ficar no quarto secreto, desde terça-feira (05), deu o que falar nas redes sociais.

Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais foi a queda do Globoplay, plataforma de streaming da Globo, durante a chegada do ator ao reality show. Internautas publicaram no Twitter fotos da página do Globoplay com a mensagem “página não encontrada” e “nossos servidores estão sobrecarregados”.

A hashtag “Globoplay caiu” logo foi parar nos assuntos mais comentados da rede social e internautas comentaram sobre a queda. “Globoplay caiu? Aqui eu entro na conta e diz que eu não sou assinante, sendo que tá pago”, questionou uma internauta.

“O Globoplay simplesmente sobrecarregou e caiu igual o site do Enem na hora de fazer inscrição”, brincou mais uma.





Fonte: Informações do Metrópoles.