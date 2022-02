Da Redação

Globo quer colocar mais gente no BBB22, afirma colunista

O colunista Leo Dias, do Metrópoles, afirmou nesta sexta-feira (4) que a direção do Big Brother Brasil 22 pretende colocar mais participantes dentro da casa mais vigiada do Brasil. O motivo para isso seria a monotonia no reality, que vem sendo motivo de críticas nas redes sociais.

continua após publicidade .

De acordo com o colunista, uma fonte afirmou que estaria havendo uma movimentação imensa nos corredores da emissora para adicionar confinados ao jogo.

Ainda, não se sabe se vai ser apenas um novo participante, mas espera-se que ele permaneça por, no mínimo, uma semana na casa. Apenas os envolvidos nessa operação têm acesso ao Estúdio A, no centro de produção da Globo no Rio de Janeiro.