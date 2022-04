Da Redação

Globo faz mistério sobre participação do novo Louro José

Na manhã desta terça-feira (05), o "filho" do Louro José, que era interpretado por Tom Veiga, fez uma aparição no programa Mais Você e deixou Ana Maria Braga emocionada e gerou comoção.

continua após publicidade .

O boneco chegou aos estúdios da Globo alegando que gostaria de falar com a avó. "Eu sou o filho do Louro José! E a minha mãe me disse que a Ana Maria Braga é a minha avó. E eu preciso falar com ela! Me libera, por favor!".

Após isso, a Globo postou uma foto do papagaio com um crachá de visitante da emissora e afirmou que, para entender melhor a história do novo Louro, será preciso acompanhar o matinal nos próximos dias.

continua após publicidade .

“E essa foto que prova que esse papagaio é brasileiro e não desiste nunca! Não é que ele já conseguiu uma liberação na portaria da @tvglobo e já está até com o crachá de visitante? Vamos tentar entender melhor essa história nos próximos dias”, diz a legenda da foto.

A aparição do boneco deixou Ana Maria extremamente abalada, aparentando não estar por dentro do que estaria acontecendo e o fato revoltou internautas. “Ela ficou mega desconfortável, tentaram fazer graça, mas acho que não rolou um preparo com a Ana Maria antes. Erraram na mão”.





Fonte: Informação do Metrópoles.