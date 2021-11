Da Redação

Globo esclarece 'fake news' sobre demissão de Camila Queiroz

A TV Globo divulgou nesta manhã de quinta (26), uma nota esclarecendo as notícias sobre a demissão da atriz Camila Queiroz. Segundo a emissora, muitas informações "não apresentam a versão da empresa e nem mesmo o posicionamento da própria atriz; são fake news".

De acordo com a Globo, a empresa não demitiu Camila. Desde o início de 2021, Queiroz tem contrato por obra certa com a Globo. O último contrato, para gravação de "Verdades Secretas 2", expirou no dia 10 de novembro. Como já esclarecido antes, por conta dos rigorosos protocolos contra a Covid-19, foi necessário prorrogar as gravações.

A Globo e a atriz não chegaram a um acordo para assinar a extensão contratual necessária para a conclusão das cenas da personagem Angel. Não houve, portanto, demissão - mas o encerramento de um contrato que foi cumprido até o final do prazo ajustado.

A TV carioca também desmente boatos de que teria processado a atriz. "A Globo não tomou a decisão de processar Camila Queiroz e sequer estuda o tema." disse a assesoria.

Outras informações que foram desmentidas pela Globo são: as de que Camila tinha sido retirada do "Amigo Oculto" do Fantástico e da vinheta de final de ano da emissora.