Globo e Galvão Bueno voltam atrás e renovam contrato

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ele não mais comandará as transmissões ao vivo dos jogos

Galvão Bueno não vai mais deixar a Globo ao final da Copa do Catar. O narrador de 72 anos e a emissora renovaram o vínculo profissional, que já dura 41 anos, até o fim de 2024. No entanto, ambos vão entrar em uma espécie de "relacionamento aberto". O novo contrato permitirá que o comunicador faça outros trabalhos no streaming --sem precisar da aprovação da empresa-- e ainda assegura que ele estará na equipe de cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris.

continua após publicidade .

Galvão também será a voz de produtos e chamadas institucionais do Esporte da Globo para a divulgação de campeonatos. Com isso, ele continuará como o principal rosto da área na empresa. A aposentadoria só valerá mesmo para as narrações. Ele não mais comandará as transmissões ao vivo dos jogos.

Segundo apuração exclusiva do Notícias da TV com fontes próximas a Galvão Bueno e da Globo, o novo contrato já está acertado. Falta apenas a assinatura dele, o que deverá ocorrer antes da Copa do Mundo do Catar, marcada para começar em 20 de novembro. Nas últimas semanas, inclusive, o narrador tem se preparado fisicamente para chegar ao Mundial com uma boa voz.

continua após publicidade .

Globo e Galvão mudaram de ideia porque entenderam que manter o vínculo seria proveitoso, não só pelo histórico que o jornalista tem na empresa, mas também pela quantidade de ideias de novos projetos que ele e o conglomerado de mídia passaram a ter juntos para os próximos anos. No novo contrato, está descrito que o narrador dará prioridade na TV aberta para projetos idealizados por ele na Globo, em uma espécie de exclusividade para essa mídia. Na TV por assinatura, a emissora terá direito de vetar alguma participação ou produção que Galvão queira fazer em outro veículo. No streaming, não. Ele poderá fazer o que quiser, sem consulta prévia.

Galvão terá um projeto por ano

A Globo vai dar pelo menos um projeto em TV aberta para Galvão comandar por ano. Tudo será pensado pelo narrador e pela direção da emissora, e não necessariamente a atração será ligada à área esportiva.

continua após publicidade .

Além disso, ficará estabelecido que o contratado vai participar da cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris como apresentador e comentarista pontual em programas especiais. Ele também fará a cerimônia de abertura, prevista para acontecer em 26 de junho de 2024, no Rio Sena, um dos símbolos da capital da França. Outro ponto importante do novo contrato trata de usar a voz do Galvão para vender novos produtos do Esporte.

Recentemente, uma pesquisa mostrou que o público prefere ver Galvão Bueno do que influenciadores para divulgar eventos. Por isso, a Globo vai escalá-lo em peças publicitárias. Nos próximos meses, Galvão e sua equipe vão focar em projetos para serem produzidos a partir de 2023. Dois deles estão em fase de desenvolvimento.

O narrador também vai gravar, até janeiro de 2023, o documentário sobre a sua vida, que irá ao ar pelo Globoplay em fevereiro. As filmagens já estão em andamento.

Notícias da TV - UOL

Siga o TNOnline no Google News