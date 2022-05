Globo define futuro de Ivete Sangalo na nova programação

Da Redação

A cantora Ivete Sangalo apresentou duas temporadas do The Masked Singer Brasil e obteve sucesso. De contrato renovado com a Globo, a emissora definiu que a cantora será mantida para a terceira temporada em 2023.

Em outubro, para matar a saudade da turma de mascarados do The Masked Singer Brasil, a baiana recebe os talentos que participaram das duas primeiras temporadas para apresentações inéditas no Ivete e os Mascarados, com convidados como Melim e Sandy.

Segundo o Observatório da TV, o cachê de R$ 10 mil reais mensais durante seis meses para os participantes do reality musical deve ser mantido para o próximo ano da atração. Além do cachê, o famoso que não tem contrato fixo com a Globo desfruta de todos os benefícios da empresa.

Com informações do Metrópoles.