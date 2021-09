Da Redação

Globo anuncia fim de 'Malhação' após 27 temporadas

Após 27 temporadas, a Globo anunciou o fim de 'Malhação'. Em comunicado, a emissora confirmou que está desenvolvendo uma nova programação para as tardes. Com isso, a produção dos novos episódios foi cancelada. A equipe começou a ser avisada sobre a mudança nesta terça-feira (28).

A 28ª temporada de 'Malhação' tinha roteiro dos irmãos Eduardo e Marcos Carvalho, gêmeos do Morro do Salgueiro, que estreavam na emissora após vencerem o Candango de Melhor Direção com o curta 'Chico' no Festival de Brasília de 2017. Ainda sem título, a nova fase pretendia ser a mais diversificada de todas, com 70% de atores negros - o contrário do habitual.

Inspirada pelo sucesso de séries de temáticas sociais realistas, como 'Sob Pressão' e especialmente 'Segunda Chamada', a trama iria trocar a Zona Sul pelo Norte do Rio e se passar numa escola considerada a pior da cidade. A trama mostraria a união dos alunos para impedir que ela fosse fechada.

Antes de desistir da tradicional novela, a Globo chegou a cancelar outro projeto para o horário, 'Malhação: Transformação', das autoras Priscila Steinman e Márcia Prates, que chegou a escalar elenco. Acabou substituída pela produção dos irmãos Carvalho, que agora também foi cortada.

Atualmente, a emissora exibe 'Malhação: Sonhos', produzida em 2014. A nova e desconhecida programação da emissora para o horário deve ser implantada após o término da reprise.

A novelinha lançada em 1995, que representou o auge da carreira do atual secretário de Cultura Mario Frias, tinha renascido criativamente com a repercussão da bem-sucedida 'Malhação: Viva a Diferença', premiada com o Emmy Kids Internacional em 2018 e continuada no recente spin-off 'As Five'. O projeto recém-abortado teria o mesmo diretor de 'Viva a Diferença', Paulo Silvestrini.

Apesar do cancelamento, o roteiro dos irmãos Carvalho pode ser reaproveitado no futuro, inclusive como lançamento de streaming.

Com informações do site Terra.