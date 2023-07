Glenda Loures deu à luz ao seu primeiro filho; veja fotos

Glenda Loures divulgou por meio das redes sociais nesta sexta-feira (14), registros do nascimento de seu primeiro filho, fruto de seu casamento com Lucas Nader. Matteo é o nome escolhido para o primogênito, que nasceu ontem, quinta-feira (13).

A influencer se casou com Lucas Nader no dia 16 de junho de 2018. Glenda disponibilizou nas redes sociais todas as etapas do casamento até chegar o grande dia.

Fundadora de duas marcas de roupas e Designer, que hoje mora na Alemanha e compartilha sua rotina no Instagram. Onde também fez vários registros ao longo da gravidez.

A prima de Camila Loures, de 25 anos, produz vídeos sobre dia a dia e sua rotina de casada. Totalizando aproximadamente 1,4 de seguidores em uma soma de todas as suas redes sociais.

