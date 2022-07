Gkay muda visual, surpreende web e recebe elogios de famosos

Da Redação

Antes, nos stories, Gkay já havia avisado que estava pronta para 'aprontar'

A influenciadora Gkay apareceu em suas redes socais neste sábado (30), com o cabelo diferente, bem mais curto do que o habitual. No Instagram, ela compartilhou a novidade.

Antes, nos stories, Gkay já havia avisado que estava pronta para 'aprontar'. Após revelar o novo visual, ela disse estar se sentindo 'bem patrícia'. Ela ainda fez questão de frisar que cortou mesmo o cabelo:

"Não é peruca, gente, é o meu cabelo. É que ele se recuperou agora depois de quarenta cortes químicos, depois de tudo. Mas eu falei pra vocês que era um cabelão! "Ao som de 'Gata', música da amiga Anitta, ela também recebeu vários elogios. O influenciador Lucas Rangel declarou que ela está em "sua fase mais bonita", enquanto Álvaro brincou: "Tenho nem como fazer meme agora".

Informações do Gshow.

