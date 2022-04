Da Redação

GKay mostra 'tanquinho' e aparece em cliques de fio-dental

GKay exibiu fotos no seu Instagram usando minissaia, fio-dental e botas longas de couro e salto alto. As imagens foram divulgadas pela influencer em seu Instagram.

A influenciadora, que bomba na web e, claro, com sua badaladíssima festa Farofa da GKay, ainda deixou à mostra o tanquinho trincado nos cliques, com direito a carão para as lentes do fotógrafo Igor Melo.

"Afffffffff", elogiou Marina Ruy Barbosa. "Pqp", disparou Viih Tube. "Linda, nossa rainha", "gostosaaaa" e "meu Deus, que deliciosaaaa" ainda estavam entre os elogios recebidos por GKay.

Atualmente no Dança dos Famosos, GKay lançou em março o documentário Farofa da Gkay e contou que o registro em vídeo da última edição de sua festa de aniversário trará momentos inéditos dos bastidores.

As informações são da Revista Quem.

Veja o post:

