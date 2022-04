Da Redação

Gkay mostra corpo bronzeado após lipo LAD: "Fica manchado"

Nesta quinta-feira (21), a influenciadora Gkay mostrou, em vídeos de biquíni no Instagram, o resultado do bronzeamento artificial que fez. A jovem, de 29 anos, exibiu a barriga trincada, dois meses após passar por uma lipoaspiração do tipo LAD.

"Fiz aquele bronze jato. Quando faz, fica meio manchado mesmo, mas depois que toma o primeiro banho uniformiza", explicou Gkay.

Atualmente, no Dança dos Famosos, Gkay lançou em março o documentário Farofa da Gkay e contou que o registro em vídeo da última edição de sua festa de aniversário trará momentos inéditos dos bastidores.



"Foi um pouco antes da Farofa que a gente resolveu documentar. Vai mostrar mais coisas que aconteceram e ninguém registrou, tem coisinhas a mais. Fofocas inéditas", disse. "Acho que a Farofa criou a categoria reality-evento. Eu queria ter um conteúdo que ficasse, que as pessoas dissessem ‘o que é a Farofa?’ e pudessem assistir. A gente tentou passar um pouquinho do que é a emoção da Farofa para o público. Acho que vão curtir porque é um filme dos três dias que a gente viveu."