Gkay expõe tamanho e compara partes íntimas de Neymar e Pedro Sampaio

Ela também fez uma comparação entre a parte íntima dos dois

Gkay foi uma das convidadas do Lady Night, programa apresentado por Tatá Werneck, e polemizou ao fazer revelações sexuais sobre algumas celebridades. A influenciadora surpreendeu os presentes na atração ao contar sobre o tamanho do pênis de Neymar Jr. e Pedro Sampaio. Além disso, ela também fez uma comparação entre a parte íntima dos dois.

“Queria saber: ‘O que é que tem no Neymar?’. Pelo o que a calça jeans, que era branca no dia, lembro-me bastante. Acho que [o pênis] estava ali para meia bomba. Abaixo do cavalo, acima do Pedro Sampaio”, revelou ela, referindo-se ao dia em que levou uma sarrada do jogador de futebol.

Em seguida, Gkay completou sobre a genitália do craque da Seleção Brasileira. “Nem é demais a incomodar e nem é de menos a faltar. É um pau de namorado. Abaixo do cavalo e acima do pônei”, disse. Em seguida, Tatá completou: É um pau show, é um pau ok. É um pau 7,2″.

As informações são do Metrópoles.

