Gkay expõe famosos 'fracos' na pegação

A influenciadora digital Gessica Kayane decidiu contar alguns bafões dos bastidores da Farofa da Gkay, festa que durou três dias e contou com a presença de diversos famosos. Em entrevista ao PodDelas, podcast de Boo Unzueta e Tata Estanieck, ela revelou a insatisfação com atitudes de alguns convidados.



“Eu ia falar de outro assunto agora, de como os homens são moles. Muito [moles]! Sabe o motivo do Lipe [Ribeiro] pegar tanta, tanta gente? Porque o Lipe é o único que tem pau para pegar o povo. Eu chegava nos meninos héteros que eu convidei, ficavam todos parados, feito um ‘pangolão'”, criticou Gkay.

O amigo Rafael Uccman, que também participou da conversa, confirmou o relato de Gkay. “Teve uma hora que eu me senti no colegial. Estavam dois jogadores, a Gkay ali e, amor, eu tive que chamar eles. Sabe quando você vai fazer junção no colegial? Que você pega os adolescentes? A Gkay falou assim: ‘Quero te dar um beijo’. E o cara: ‘Ah, então…’, dando um fora. Só que na internet ficam assim: ‘Chegando lá vou te virar do avesso, vou te quebrar no meio…”, explicou.



Conforme Gkay, os jogadores fazem parte de um time do Brasil. Após a dica, internautas apontaram que as indiretas poderiam ser para os atletas do Fortaleza, que estiveram presentes na curtição: Lucas Lima, Lucas Crispim e Éderson. A famosa ameaçou revelar os nomes dos esportistas, mas voltou atrás: “Agora, amor, se eu solto os nomes? Na internet é o cachorrão, tá?”, completou.



“Posso fazer um exposed aqui? Vou fazer um exposed, porque eu posso fazer. Existe um bonitinho aí, do De Férias Com o Ex, que ele é assim: ‘Caiu na cama do Novo, é não sei o quê'”, começou Gkay. “É o novinho, que atualmente está no ar em Rio Shore?”, perguntou Tatá Estanieck. “É! Para ficar tem que agarrar, se não não fica. Das vezes que peguei, fui eu quem agarrei, pode perguntar para o Rafa [Uccman]”, garantiu.

