Gkay e Bianca Andrade dão beijão durante MTV Miaw; Assista

As influenciadoras Gkay e Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa, protagonizaram o momento mais comentado do MTV Miaw 2022, que foi gravado na noite de terça-feira (26). As artistas deram um beijão no palco da premiação e o momento repercutiu nas redes sociais.

A ex-participante do “BBB 20”, que já declarou ser bissexual, foi chamada de “rainha da farofa” por Gkay, organizadora do evento. Bianca então provocou: “Você não quer beijar ninguém em público, é isso?”. A amiga de Anitta respondeu: “Quem te falou que eu não beijo ninguém em público, Bianca?”.

Momentos depois, as duas se beijaram. A plateia foi à loucura e o momento viralizou nas redes sociais. Gkay se manifestou sobre o assunto no Twitter: “Agora eu entendi o poder da boquinha”. No entanto, muitas pessoas acharam o momento “forçado” e criticaram as influenciadoras.

“Beijo da Boca Rosa e a Gkay: puro holofote. Uó. Gkay de longe curte mulher, a própria Bianca já disse num podcast que insinuava dar uns beijos na Gkay, e ela cortava. Aí, uó. Beijo super sem química”, comentou uma pessoa.

Apesar de tudo já ter sido exposto nas redes sociais, o evento será transmitido oficialmente na quinta-feira (28), às 21 horas, na MTV Brasil.

Informações do site Jovem Pan.

e não é que a bianca conseguiu o beijo da gkay pic.twitter.com/XpY8lfyF2J — suzan 🍎🎠 (@bybadg4l) July 27, 2022





