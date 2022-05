Gkay doa R$ 100 mil para vítimas das chuvas em Pernambuco

Da Redação

A influenciadora digital Xelly Maria divulgou em seu Instagram, na noite desse domingo (29), a informação de que Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, fez uma doação de R$ 100 mil às vítimas das chuvas no Recife, Pernambuco.

"Acabou de cair aqui uma doação de 100 mil reais! Vai dar para ajudar muita gente. Quem doou foi a Gkay", celebrou ela, que tem ajudado as vítimas.

Por meio de um vídeo, Gessica disse que a tragédia que afeta a cidade mexeu muito com ela. "Fui dormir bem e acordei triste. Estou recebendo muita coisa de Recife. As pessoas não têm ideia do que está acontecendo lá. Vamos ajudar Recife, seja de qualquer forma, compartilhando uma imagem... Nem que você tenha apenas um cobertor para doar. Meu coração está apertado. É muito grave, gente. Quem puder ajude", pediu.

De acordo com um balanço do Ministério do Desenvolvimento Regional, o número de óbitos em decorrência das chuvas subiu para 79. Até o momento, 14 municípios encontram-se em situação de emergência, em meio a 63 municípios que estão sob monitoramento. Há, ainda, 3.957 desabrigados em pontos de apoio localizados próximos às regiões afetadas.