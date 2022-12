Gkay desativa conta do Twitter após publicações polêmicas; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O nome de Gkay está entre os assuntos mais comentados do mundo das celebridades ultimamente

A influenciadora digital Gessica Kayane Rocha de Vasconcelos, mais conhecida como Gkay, teve seu nome envolvido em polêmicas nos últimos dias e, por conta disso, decidiu desativar sua conta no Twitter nessa terça-feira (27). Depois de o humorista Fábio Porchat se pronunciar acerca da piada que fez sobre a influencer no Melhores do Ano, da Globo, e publicar um vídeo a detonando, posts antigos da paraibana com textos polêmicos foram recuperados e usados contra ela por diferentes contas.

continua após publicidade .

Os tweets feitos por Gkay eram relativos a gordofobia e cotas raciais. Nas polêmicas publicações que circulavam nas redes sociais, Gkay chamava uma mulher de “gorda e quadrada” e criticava o sistema de cotas no Brasil. Confira os tweets:

Leia também: Por que Gkay virou piada na TV Globo? Entenda a confusão

continua após publicidade .

Eu adoro o fato de que um pequeno mal entendido vira uma guerra civil. O Fábio fez uma simples piada sobre a Gkay, agora as pessoas estão descobrindo publicações antigas onde ela era gordofobica, era contra cotas e fala umas coisinhas sobre campos de concentração nazis. pic.twitter.com/SzBS2O7SyR — bolinho 🎂🪩 (@bolinhodaddy) December 28, 2022

Horas após a repercussão, quem tentou acessar o perfil da celebridade na plataforma encontrou a mensagem de "Essa conta não existe".



Até o momento, ela não se posicionou sobre sua saída do Twitter. Inclusive, a desativação da conta foi feita momentos após Gkay deixar um hospital de São Paulo. A influenciadora sentiu um mal-estar e procurou ajuda médica.

Siga o TNOnline no Google News