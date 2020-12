Giulia Be e Luan Santana gravam desafio e fãs desconfiam de romance - TNOnline

Continua após publicidade

O cantor Luan Santana e a cantora Giulia Be aumentaram ainda mais os rumores de romance entre os dois. A dona do hit “Menina Solta” publicou um desafio divertido com o cantor em seu Instagram. No vídeo, os dois aparecem escolhendo entre duas opções, como “romântico/a e safado/a”, “acordar cedo x acordar tarde” e “ficar em casa x ir para o rolê”. Em um clima super descontraído, Giulia escreveu: “Para vcs verem as coisas que eu e Luan Santana realmente fazemos no camarim do Projac”. A brincadeira foi suficiente para os fãs especularem. “Eu shippo”, disse uma seguidora. “Eu amo esse casal”, comentou outra.

O sertanejo anunciou sua separação com Jade Magalhães em setembro deste ano após 12 anos juntos e, desde lá, as especulações de que os cantores estariam juntos começaram a aumentar. Logo após do término, o cantor fez uma live ao lado de Guilia Be e Luísa Sonza e, rapidamente, os fãs do artista começaram a acham que a cantora foi o pivô da separação. Depois da live, eles lançaram a música Inesquecível juntos e fizeram um clipe, algo que só reforçou as especulações. A artista chegou a ser atacada pelos fãs do sertanejo nas redes sociais. A notícia repercutiu e Luan resolveu se posicionar nas redes sociais. “Giulia é minha amiga, uma menina talentosa, uma cantora excepcional e nós estamos juntos, sim, mas por conta de um trabalho lindo que nos une, o clipe Inesquecível”, comentou o ator em um post no Instagram.

Por, Jovem Pan