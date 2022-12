Gisele Bündchen reserva hotel inteiro para a família, em Gramado

Da Redação

O hotel La Hacienda fica a 14 quilômetros do centro da cidade e tem cerca de 70 hectares

Gisele Bündchen, natural de Horizontina, no Rio Grande do Sul, está aproveitando a Serra Gaúcha e reservou um hotel inteiro, em Gramado, para que a família comemore o Natal. A informação foi confirmada pelo presidente do Sindicato da Hotelaria da Região das Hortênsias (Sindtur), Claudio Souza.

O hotel La Hacienda fica a 14 quilômetros do centro da cidade e tem cerca de 70 hectares. Com uma das vistas mais bonitas da região, e com instalações luxuosas, as diárias custam a partir de R$ 2 mil.

Com estilo rústico, o hotel possui ambientes integrados à natureza e tem como proposta unir conforto e simplicidade. As acomodações se dividem em três tipos: são chalés, casas da árvore e a casa toscana, com duas suítes que acomodam até quatro hóspedes cada e vista para o vale da Serra Grande.

Conforme o presidente do sindicato, o grupo que acompanha a gaúcha seria formado por 15 pessoas, incluindo os filhos, Vivian e Benjamin, além dos pais e também a irmã, Patrícia. "O que sei é que ela [Gisele] chegou na quarta-feira (21) e queria ficar mais dias na região", afirmou.





Fonte: Informações do g1.

