Gisele Bündchen recria look de Carnaval e causa tumulto na Sapucaí

Modelo causou alvoroço no camarote

A modelo Gisele Bündchen, uma das convidadas mais aguardadas da primeira noite de desfiles do Grupo Especial, compareceu ao Camarote N1 na noite deste domingo (19). Separada de Tom Brady desde outubro, a gaúcha chegou com um verdadeiro squad na folia carioca.

No local, corria a informação de que Gisele estava com 20 convidados e uma equipe pesada de segurança: 30 profissionais estariam se dividindo para blindar a modelo de qualquer possível aproximação da imprensa.

Look recriado

Referência no mundo da moda, Gisele escolheu uma produção básica, mas repleta de simbolismo para a noite de Sapucaí. A modelo de 42 anos estava usando um look idêntico ao escolhido por ela no Carnaval de 2004.

A top, que teve aulas de samba para seu retorno ao Carnaval, voltou a usar um cropped com calça branca de cintura baixa, além de sandálias de amarração dourada.

fonte: Purepeople Gisele recriou o look que usou durante o Carnaval de 2004

Veja o post:

As informações são do site Purepeople.

