Gisele Bündchen desembarca com os filhos em São Paulo

A modelo Gisele Bündchen (42) desembarcou no Brasil no início desta semana acompanhada dos dois filhos, Benjamin (13) e Vivian (9). Os três foram fotografados enquanto circulavam no Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, 12.

Com máscaras nos rostos, eles foram vistos andando rumo ao carro e protegidos por seguranças. Vale lembrar que Gisele está recém-separada do jogador de futebol americano Tom Brady (45). Os dois anunciaram o divórcio em novembro deste ano após meses de rumores sobre o término.

Eles ficaram juntos por 13 anos e informaram que vão continuar convivendo em prol dos dois filhos que tiveram juntos.

Gisele Bündchen fala sobre a separação

Gisele Bündchen compartilhou um recado sobre o fim do casamento. Ela compartilhou uma mensagem confirmando a separação e aproveitou para dizer que a decisão de pedir o divórcio não foi fácil.

“Com muita gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu finalizamos amigavelmente nosso divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, que amo com todo o meu coração. Continuaremos cuidando deles com amor, cuidado e atenção que eles merecem. A decisão de terminar um casamento nunca é fácil, mas nos distanciamos e, embora seja difícil passar por algo assim, me sinto abençoada pelo tempo que passamos juntos e desejo o melhor para o Tom sempre. Peço gentilmente que nossa privacidade seja respeitada durante este período sensível. Obrigada! Gisele”, disse ele.

