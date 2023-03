Gisele Bündchen afirma que não pressionou Tom Brady a se aposentar

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O casal se divorciou em outubro de 2022, após 13 anos juntos

Gisele Bündchen é a capa de abril da revista "Vanity Fair". Durante a entrevista, a modelo desmentiu os boatos e afirmou que não pressionou Tom Brady a deixar a carreira de futebol americano. O casal de divorciou em outubro de 2022, após 13 anos juntos.

continua após publicidade .

"Eu sempre torci por ele, e torceria para sempre", disse para a publicação. "Se existe uma pessoa que eu quero que seja a mais feliz no mundo, é ele, acredite. Eu quero que ele alcance e conquiste. Eu quero que todos os sonhos dele se tornem realidade. Isso é o que eu realmente quero, do fundo do meu coração", afirmou.

Para a modelo, o rumor de que ela teria dado um ultimato foi "muito doloroso". Brady anunciou a sua aposentadoria em fevereiro deste ano.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Professor de jiu-jitsu é apontado como novo affair de Gisele; conheça

A modelo ainda afirmou que lidar com a separação foi a "morte de um sonho", e que a experiência é de "morte e renascimento." "É difícil porque você imagina que a sua vida vai ser de um jeito, e você fez tudo que podia, sabe?", disse. "Você dá 100% de você, e é de cortar o coração quando não acaba do jeito que você espera, e trabalhou para, mas você só pode fazer a sua parte."

Gisele disse que a separação veio depois de perceberem que queriam coisas diferentes, e que "teriam de fazer uma escolha". "Às vezes vocês crescem juntos, às vezes, crescem separados", disse. "Quando eu tinha 26 anos e ele 29, nos conhecemos, queríamos uma família, queríamos coisas juntos. Com o passar do tempo, percebemos que só queríamos coisas diferentes e agora temos uma escolha a fazer. Isso não significa que você não ame a pessoa. Significa apenas que, para você ser autêntico e realmente viver a vida que deseja, precisa ter alguém que possa encontrá-lo no meio, certo? É uma dança. É um equilíbrio", afirmou.

continua após publicidade .





Fonte: Informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News