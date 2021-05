Gisele Bandeira transforma vidas através do mercado digital

Continua após publicidade

Especialista em dar a volta por cima e se reinventar, Gisele Bandeira, é uma referência tanto quanto mãe, esposa, mulher, empreendedora e transformadora de vidas, ao promover cursos e métodos dentro do mercado digital, que proporcionam milhares de alunos a mudarem de vida.

Com mais de 13 cursos na área e inúmeros testes aplicados em todas as ferramentas do digital, Gisele Bandeira tem a larga experiência de todas as técnicas, que levam ao êxito nos resultados das vendas de Infoprodutos, na estruturação de produtos e montagem de cursos.

Com sua influência nas redes sociais, tanto através do Instagram, quanto do YouTuber, Gisele transmite ao seu público dicas valiosas de sorteios, com toda a sua autoridade na área, visto os seus impressionantes resultados, que também a levaram a ser considerada a "Rainha dos Sorteios". Esclarece dúvidas, relata suas histórias, que são extremamente motivacionais no mercado digital e direciona o seu público para a ação.

Com aproximadamente 300 mil inscritos em seu canal do YouTube e mais de 12 milhões de visualizações. Gisele Bandeira é destaque em tudo o que se promove a fazer.

Em seu Instagram Gisele, possui aproximadamente 400 mil seguidores em um perfil engajado pelo público, onde são promovidos stories e lives, com grande riqueza de conhecimento na área do mercado digital, o mercado que mais cresce no Brasil.

Em recente post em seu Instagram, Gisele Bandeira, agradece o êxito alçado com a sua placa de 6 em 30. Tendo mais de meio milhão de reais alcançados com as vendas de Infoprodutos, a partir de todas as técnicas aplicadas por ela em seu vasto conhecimento.

Abaixo um trecho do seu agradecimento:

"Grata a essa profissão que me escolheu quando eu parecia não saber mais o que fazer, sempre fui comunicativa, curiosa, e me encontrei. Não saio dessa profissão nunca mais. Falta pouco pra terminar minha faculdade em MARKETING DIGITAL, mas já fiz mais de 13 cursos e o aprendizado é o que mais enriquece". Escreveu emocionada em seu perfil do Instagram.

Para maiores informações, siga Gisele Bandeira no Instagram.

Instagram: https://instagram.com/giselebandeirablog