Giovanna Grigio rouba a cena ao desfilar com os seios à mostra

Ex-protagonista de Chiquititas, a atriz Giovanna Grigio desfilou nesta sexta-feira (26), no SPFW com um look bem ousado. A artista foi uma das estrelas do desfile da Mnisis, grife que escolheu a atriz como uma de suas caras.

A bela surgiu com um vestido todo vazado e transparente. Com os seios à mostra e uma maquiagem estilosa, ela pisou forte na passarela e roubou a cena. Atualmente, a atriz está com 25 anos.

Veja o look do desfile:

Foto por Agnews





Nos últimos tempos, ela fez vários papeis de destaque na Globo, incluindo as novelas Êta Mundo Bom e Malhação: Viva a Diferença. Ela tem construído uma carreira sólida com a ajuda dos seus milhões de fãs.

Recentemente, ela esteve no projeto CARAS Amazônia. Nas redes sociais, ela compartilhou detalhes dos bastidores dos conteúdos que serão veículados pela marca. "Eu vi duas estrelas cadentes, nunca tinha visto. Fiz muitos pedidos, bem mais que dois. O céu estrelado é bizarro, incrível", contou ela.





Fonte: Revista Caras

