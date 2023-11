Giovanna Ewbank relembra traição de Bruno Gagliasso: "Fomos sábios"

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A apresentadora Giovanna Ewbank relembrou quando foi traída pelo marido, Bruno Gagliasso, no passado. Na época, os dois chegaram a se separar, mas reataram pouco tempo depois quando ela decidiu perdoar o amado.

continua após publicidade

Agora, em entrevista no programa "50 & Tanto", do Globoplay, a estrela relembrou a decisão de reatar o casamento apesar da grande repercussão do assunto na mídia.

- LEIA MAIS: Fã é assaltada após show de Taylor Swift e ladrão manda fotos do show

continua após publicidade

"Eu tinha feito três anos de casamento. Nós éramos muito novos. Casei com 22, ele com 26, e aí teve aquela coisa que todo mundo soube, da traição e tal, e a gente tendo que entender o que a gente queria sem ter que pensar no que os outros estavam pensando ou o que iam dizer se a gente voltasse ou não", disse ela.

E completou: "Nós éramos muito jovens, mas fomos muito sábios em seguirmos o nosso coração e entender que a gente de fato queria ter aquela parceria que a gente tinha".

Veja:





Fonte: Revista Caras.



Siga o TNOnline no Google News