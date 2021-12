Da Redação

Giovanna Ewbank posa de topless e fio-dental nas Maldivas

Giovanna Ewbank arrasou logo cedo no Instagram nesta quarta-feira (8) ao compartilhar cliques durante sua viagem para as Maldivas com o marido, o ator Bruno Gagliasso. A apresentadora aparece nas fotos de topless e biquíni fio-dental e dá um close em seu bumbum.

Para passar os dias em casal, eles optaram por um resort luxuoso cujas diárias podem chegar a US $ 4.857, ou aproximadamente R$ 27,5 mil na cotação atual.

O casal, que viajou com os amigos Ricardo e Francisca Pereira, se hospedou no Patina Maldives, que possui bangalôs luxuosos no mar com piscina privativa, vista paradisíaca e todo o conforto que os famosos normalmente buscam neste tipo de viagem.

Com informações Revista Quem!

Veja as lindas fotos: