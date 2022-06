Giovanna Ewbank beija Linn da Quebrada e posta no Instagram

O momento íntimo entre as duas ocorreu durante as gravações do programa Altas Horas, apresentado por Serginho Groisman na Globo

Da Redação

Atualização: 12 de junho, 2022, às 09:53

fonte: Reprodução/Instagram

