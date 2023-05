Giovanna Antonelli surpreende ao posar com filho mais velho; veja

Da Redação

Giovanna Antonelli, de 47 anos

A atriz Giovanna Antonelli, de 47 anos, está de férias após o fim da novela Travessia, na qual interpretou a delegada Helô, e viajou para o Deserto do Atacama, no Chile, com o primogênito.

Nas redes sociais, a artista compartilhou cliques em que aparece ao lado de Pietro, de 17 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Murilo Benício. Em seu perfil no Instagram, a famosa, que também é mãe das gêmeas, Antônia e Sofia, do atual casamento com o diretor Leonardo Nogueira, posou sorridente durante o voo.

"Meu sorriso bobo viajando com ele. Mãe e filho no Deserto do Atacama. Estamos indo para uma aventura", disse a atriz na legenda da postagem. Confira:

Nos comentários do post, os fãs da atriz elogiaram mãe e filho e brincaram com a beleza de Pietro. "Que delícia, Zuuuu. Aproveita", desejou Ingrid Guimarães. "Muito lindos", elogiou Elizabeth Savala. "Boa viagem, sogrinha" e"Parecem dois irmãos", escreveram os seguidores. Alguns ainda brincaram: "Nossa, imagina ter você como sogra".

Fonte: Revista Caras.

