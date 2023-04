Giovanna Antonelli posa de blazer aberto e revela lingerie; veja

Da Redação

A atriz estava de passagem por SP

Na noite deste domingo (9), a atriz Giovanna Antonelli decidiu elevar a temperatura das redes sociais. Em seu perfil do Instagram, a artista deixou os internautas completamente malucos ao posar de blazer aberto, exibindo um pouco da lingerie que tinha por baixo da peça chique, conquistando uma chuva de elogios.

“SP”, escreveu a famosa na legenda da publicação, se referindo à sua passagem pela cidade de São Paulo. Na foto, a atriz posou um look sensacional, usando um blazer preto, que preferiu deixar aberto, revelando o sutiã que estava usando por baixo, no mesmo tom de preto, com detalhes de branco.

Giovanna deixou os seguidores babando ao escolher deixar seu abdômen sequinho para jogo. Os comentários foram inundados de elogios para a musa. “Acho que todos concordam que você é uma deusa perfeita e a mais bonita do mundo!”; “Você é a mais linda, já sabia?”; “Que mulher é essa”, são apenas algumas das mensagens enviadas para enaltecer a beleza da atriz.

Fonte: Revista Caras.

