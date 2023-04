Giovanna Antonelli: atriz sai da Globo após 23 anos de trajetória

Da Redação

Giovanna Antonelli, 47 anos

Giovanna Antonelli, 47 anos, está de saída da TV Globo após 23 anos atuando nas principais tramas do canal.

Este colunista de Splash apurou que a atriz não renovou contrato fixo com a emissora e tem conversas avançadas para trabalhar em nova novela da plataforma de streaming HBO.

"O contrato fixo da Giovanna com a Globo já acabou, não é novidade. Inclusive em 'Travessia' já estamos com esse modelo de contrato por projeto. A Giovanna, com o tamanho que tem, está recebendo muitas propostas de alguns streamings, mas não temos nada fechado.

Além disso, ela está muito focada em sua carreira de empreendedora e fazendo palestras pelo Brasil inteiro", disse a assessoria da atriz.

A Globo e a HBO foram procuradas para comentar o assunto, mas até o momento da publicação desta reportagem não se manifestaram. O espaço segue em aberto.

A possível decisão de seguir atuando em trama no streaming mostra que a artista reviu a ideia de pausar a carreira após o fim de Travessia. No entanto, quer projetos mais curtos, que possibilite também se dedicar à carreira de empresária.

Em setembro passado, ela declarou precisar da pausa para "se reinventar e começar tudo de novo" em entrevista à Quem.

Giovanna Antonelli fez sucesso em atuando em tramas globais como O Clone, A Regra do Jogo, Sol Nascente, Segundo Sol, Quanto Mais Vida, Melhor! e Laços de Família.

Seu último trabalho na emissora carioca está no ar em Travessia como a delegada Helô.

Com informações Splash/UOL

