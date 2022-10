Gio Ewbank revela susto após filho gastar mais de R$ 1 mil em jogos

Da Redação

O menino, de 9 anos, estava jogando enquanto os pais assistiam a uma série na televisão

Giovanna Ewbank chocou os internautas ao contar que seu filho aprontou uma arte daquelas. Durante o videocast "Quem Pode, Pod", a apresentadora disse que Bless está dois meses de castigo, o motivo: ele gastou mais de R$ 1 mil em jogos de celular.

Conforme a esposa de Bruno Gagliasso, o menino, de 9 anos, estava jogando enquanto os pais assistiam a uma série na televisão. Foi nesse momento que eles começaram a receber diversas cobranças no cartão de crédito, somando mais de R$ 1 mil.

“Ele está de castigo, está dois meses sem jogar videogame porque ele sabe que não pode comprar games e aí ele pede. A gente vê se pode, se não tem muita violência. Mas teve uma noite que eu e Bruno estávamos vendo série e, de repente, começa a vir um monte de cobrança no cartão de mais de R$ 1 mil”, contou Ewbank.

A suspensão dos pais fez com que Bless desenvolvesse a habilidade de desenhar e focasse em outras atividades importantes. Entretanto, a apresentadora contou que o filho está com saudade de jogar os jogos. “A gente desceu e falou com ele. Foi lá e comprou um monte de jogo que não podia. Está nervoso para voltar a jogar videogame… tadinho”, revelou.





Fonte: Informações Metrópoles.

