Gio Ewbank e Gagliasso agradecem apoio após filhos sofrerem racismo

Titi e Bless, filhos do artista, foram vítimas de racismo em Portugal

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank foram às suas redes sociais, nesta segunda-feira (1º), para agradecerem ao apoio dos fãs e amigos aos filhos, Titi e Bless. As crianças foram vítimas de racismo em Portugal, no último sábado (30).

“Aos amigos, seguidores, imprensa e a todos que nos mandaram mensagens, ligaram e nos apoiaram nesses dias… A gente vai ser o mais simples possível: nosso muito obrigado!”, inicia a postagem.

“Estamos cuidando dos nossos filhos, nos cuidando e tomando todas as providências possíveis. Somos conscientes de todos os nossos privilégios e sabemos (sabemos mesmo) que apenas por sermos brancos tivemos tamanha comoção”, completa o post.

Os artistas ainda lembraram: “Nós lutamos, nós choramos. E nós podemos gritar. Portanto, queremos, mais uma vez, lembrar que famílias pretas gritam todos os dias diante destes crimes e violências -verbais ou físicas. E muitas vezes famílias que se silenciam porque sabem que seu grito não é ouvido.”

“Agora estamos com nossos filhos do lado – com todo o amor que podemos dar a eles – para que que eles saiam fortes perante o que viram e ouviram. Pedimos respeito a este momento pois o que gente ouviu dói na alma, mais que um soco. E dói em nossos filhos e em muita gente que vive isso o tempo inteiro, em todo o mundo. Seguiremos, serenos, com amor. E caminharemos deste nosso lugar de privilégio nos comprometendo a seguir combatendo ativamente na luta antirracista pois, mais uma vez: racismo é crime”, finaliza a publicação.

