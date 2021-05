Gino, dupla de Geno está internado com Covid-19

Continua após publicidade

O cantor Gino, da dupla com Geno, de 75 anos, que está em tratamento da Covid-19, teve uma piora no estado de saúde e precisou ser colocado em ventilação mecânica na quinta-feira (27). A informação foi divulgada pelo empresário da dupla, Wagner Tadeu de Paula, nesta sexta-feira (28).

De acordo com Wagner, desde quinta-feira o quadro de febre do cantor aumentou. Além disso, Gino estava queixando muita falta de ar. O empresário ressaltou que apesar disso, Gino não está intubado. Segue somente em ventilação mecânica.

Gino chegou a gravar um vídeo para tranquilizar os fãs nesta quarta-feira (26). Na mensagem, o cantor disse que "não é fácil, mas dá para vencer essa doença segurando na mão de Deus", veja vídeo abaixo.

Internação

Gino está internado no Hospital Nove de Julho, em São Paulo, desde a segunda-feira (24). Inicialmente, o sertanejo foi internado no Hospital São João de Deus, em Divinópolis, no domingo (23), com suspeita de pneumonia.

A transferência para a capital paulista, onde foi diagnosticado com a doença, ocorreu por decisão da família. O cantor é hipertenso e já retirou um rim.

Com informações: G1