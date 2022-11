Gilberto Gil é hostilizado em jogo do Brasil no Catar

Da Redação

Gilberto Gil estava com a mulher, Flora, no estádio onde Brasil jogou contra a Sérvia.

O cantor e compositor Gilberto Gil recebeu xingamentos de torcedores vestidos com a camisa da Seleção Brasileira no Estádio Lusail, no Catar. Ele e a mulher, a empresária Flora Gil, foram hostilizados na quinta-feira (24/11), data da partida entre Brasil e Sérvia.

Vídeo compartilhado nas redes sociais pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), integrante do grupo de Desenvolvimento Regional da equipe de transição do presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mostra o momento em que Gil é xingado de “filho da p*”.

Os torcedores também dizem: “Você ajudou o Brasil prá c*”, “Vamo, Lei Rouanet”, em referência à lei de incentivo a projetos culturais, e “Vamo, Bolsonaro” (sic).

Veja:

Criminosos hostilizaram @gilbertogil , a quem presto toda a minha solidariedade. Um artista de 80 anos sendo vítima de golpistas. Vamos denunciar e cobrar punições da FIFA. Já passou da hora dessa gente ir para o lugar que merece: CADEIA! pic.twitter.com/ONu5zwaW94 — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) November 27, 2022





O casal não responde aos xingamentos e segue para a arquibancada.

Com informações: Metrópoles

