Gilberto desabafa: “Não peguei ninguém até agora”

Após o show no BBB21, o encontro entre Pabllo Vittar e Gilberto enfim aconteceu (pelo menos virtualmente). O ex-BBB participou de live com a cantora no Instagram, nessa qunita-feira (6/5), com direito a desabafo, cachorrada e declarações.

Em um dos momentos, Gil lamentou a vida amorosa fora do BBB. “Não peguei ninguém até agora”, disse. “Quanto mais você é conhecida, menos pessoas você pega, entendeu?”. comentou Pabllo. “Achei que era o inverso”, surpreendeu-se o ex-brother.

Pouco depois, o doutorando se declarou para Vittar, de quem é fã de carteirinha. “Eu te amo, de verdade. Te admiro. Sempre ouvi suas letras. A música Indestrutível entrou no meu coração no momento mais importante da minha vida”, disse ele.

“Ano passado, me questionei muito. Tive questões pessoais com minha sexualidade e sempre que escutava a música eu sentia a letra, e dizia para mim mesmo que não podia ficar para baixo, que eu ia me tornar mais forte e indestrutível. Você é inspiração. Suas letras e cachorradas são importantes para o mundo”, completou Gil.

Pabllo retribuiu os elogios e afirmou ter se tornado fã do ex-BBB. “Fiquei encantada com você desde o primeiro dia. Você também me ajudou em vários momentos durante o programa”, contou.