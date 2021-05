Gil e Arthur Picoli trocam flertes nas redes sociais

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Gilberto Nogueira, semi-finalista do "BBB 21", trocou flertes com Arthur Picoli ontem nas redes sociais. Em postagem feita pelo economista no Instagram, o crossfiteiro comentou. "Amo minha gatinha assanhada".

O economista falava sobre os ataques que os participantes do "BBB 21" tem recebido na internet quando recebeu o comentário de Arthur com tom de flerte.

Foto por Reprodução